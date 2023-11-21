Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении средствами РЭБ беспилотника у Брянска

Губернатор Брянской области Александр Богомаз опубликовал в своем Telegram-канале информацию, в соответствии с которой над территорией российского региона удалось пресечь попытку, предпринятую украинскими военнослужащими, совершить атаку с применением БПЛА.
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