Двух петербурженок обязали сократить кошачью семью на Караваевской

Двух петербурженок обязали убрать кошек из квартиры на Караваевской, от которых распространяется неприятный запах в парадной и лифте.
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