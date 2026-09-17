Ямпольская сравнила с лаем иностранные слова в русском языке

РИА Новости/Алексей Никольский Иностранные слова в русском языке напоминают лай. Об этом 17 сентября заявила советник президента России, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Елена Ямпольская.
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