БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Экспедиция к предкам. Любознательные подданные Российской империи, сфинксы у моста и «египетский чугун»

Экспедиция к предкам. Любознательные подданные Российской империи, сфинксы у моста и «египетский чугун»

Крушение Египетского моста. Фото К.К. Булла. Российская национальная библиотека И из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле.

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