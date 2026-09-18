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Хаос в Сеуте: мигранты в панике, полиция в деле — как тысячи людей оказались в ловушке на пляже

Представьте себе: жаркое солнце, шум волн и тысячи людей, которые в одночасье оказались в центре настоящего урагана событий.

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