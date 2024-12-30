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Военное обозрение

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Польский тракторный завод купил украинский олигарх. Начнётся производство бронетехники

Польский тракторный завод купил украинский олигарх. Начнётся производство бронетехники

Есть планы по производству военной техники для украинской армии.

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