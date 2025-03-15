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Тренер Гладилин заявил, что "Спартак" имеет реальный шанс выиграть РПЛ

Тренер Гладилин заявил, что "Спартак" имеет реальный шанс выиграть РПЛ

Бывший тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин в интервью "Газете.Ru" заявил, что по итогам центрального матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита" красно-белые могут получить реальный шанс побороться за золотые медали турнира.

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