Тренер Гладилин заявил, что "Спартак" имеет реальный шанс выиграть РПЛ

Бывший тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин в интервью "Газете.Ru" заявил, что по итогам центрального матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита" красно-белые могут получить реальный шанс побороться за золотые медали турнира.