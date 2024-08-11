Хотелось напомнить один факт из истории, в связи с данной новостью Революция в России началась с протестов из-за нехватки черного (подчеркиваю, только черного) хлеба в Петрограде.
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Хотелось напомнить один факт из истории, в связи с данной новостью Революция в России началась с протестов из-за нехватки черного (подчеркиваю, только черного) хлеба в Петрограде.
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