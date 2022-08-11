Лучшие профессионалы, участвующие в восстановлении города роз – Луганска – получили премию PUTIN TEAM

Лучшие профессионалы, участвующие в восстановлении города роз – Луганска – получили премию PUTIN TEAM

Луганск стал вторым после Донецка городом, в котором Народный фронт организовал вручение общественной премии PUTIN TEAM жителям, работающим во имя родины, использующим свой профессионализм во благо людей, невзирая на риск и опасности.

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