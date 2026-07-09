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Звуки белых ночей: как Pianissimo превращает Петербург в концертный зал

Звуки белых ночей: как Pianissimo превращает Петербург в концертный зал

Летний сезон фестиваля Pianissimo вновь объединяет музыку, архитектуру и историю. Инициатива продюсера Алексея Городнёва за девять лет превратилась в уникальный способ познакомиться с городом, увидеть его по-новому и почувствовать через звук.

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