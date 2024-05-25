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Суперсложный тест: угадай советский фильм по кадру, где нет людей

Суперсложный тест: угадай советский фильм по кадру, где нет людей

В этом тесте вам предстоит угадать советский фильм по небольшому, но характерному кадру из него. Это задание требует не только знания кинематографического наследия СССР, но и способности заметить детали, которые могут быть ключом к правильному ответу.

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