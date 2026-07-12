🩸 Кому нельзя сдавать кровь? Кровь могут сдавать только здоровые граждане. Слишком маленький или слишком большой вес исключают возможность донорства.
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🩸 Кому нельзя сдавать кровь? Кровь могут сдавать только здоровые граждане. Слишком маленький или слишком большой вес исключают возможность донорства.