АдГ: при Трампе появятся возможности для нормализации отношений ФРГ с Россией

В оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) предполагают, что при избранном президенте США Дональде Трампе возникнет больше свободы для нормализации взаимовыгодных отношений Берлина с Москвой.
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