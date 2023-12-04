Российский военный отметил высокую эффективность модернизированных "Краснополей"

Командир огневого взвода 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным "Белый" рассказал, что модернизированные управляемые снаряды "Краснополь" с повышенной точностью показали свою эффективность в зоне спецоперации.
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