Генерал Виктор Соболев призвал готовиться к ответным ядерным ударам

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Алина Белова
Срочно созвать заседание  ООН и конкретно сказать  , что  они шутят с огнём. Предупредить об немедленном  серьёзном    ответе России на   их  намерения.
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19 час.
Александр Бабин
А что может ООН-Израиль послал ООН далеко и ничего а американцы пригрозили закрыть МУС-если он  будет выступать против партнёров США
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18 час.
Алина Белова
Это  оправдание  наших  действий.
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18 час.

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