Прокси-война на Украине перерастает в мировую Виктория Никифорова Украина проигрывает на фронте — и ее западные партнеры не подвели, тут же ринулись на помощь.
Генерал Виктор Соболев призвал готовиться к ответным ядерным ударам
Комментарии
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Алина Белова
Срочно созвать заседание ООН и конкретно сказать , что они шутят с огнём. Предупредить об немедленном серьёзном ответе России на их намерения.
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19 час.
Александр Бабин
А что может ООН-Израиль послал ООН далеко и ничего а американцы пригрозили закрыть МУС-если он будет выступать против партнёров США
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18 час.
Алина Белова
Это оправдание наших действий.
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18 час.
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