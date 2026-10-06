Володин: производимая в РФ техника для АПК должна быть доступна нашим сельхозпроизводителям

Современные тракторы, комбайны и другая техника для АПК должны быть доступными для отечественных сельхозпроизводителей, подчеркнул Председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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