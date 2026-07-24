«Выбрали – наслаждайтесь»: армянские фермеры с тоннами никому не нужных помидоров начали перекрывать дороги

Телеканал "78" На следующий день после этой акции протестовать пошли уже рыбоводы, а причина не просто предсказуемая – в России, да и русскоязычной части Еревана, грустно иронизируют по поводу ситуации, задавая риторические вопросы насчёт «европейского выбора».