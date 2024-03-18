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Всё о женщинах

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Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    Их трудно различить, где тут дочь, где мать, а где и бабушка.А выглядят все прекрасно, и мама Ирина и дочка Катя!!!!Во дает! 36-летня...
  • Сергей Лепехов
    Ты такая же дура, как и авторша этой чуши Морена-Морана, регулярно стряпающая в интернете свой феминистский бред...Что украшает женщ...
  • Лиза
    Счастья вам ,девочки))))))Во дает! 36-летня...

Что украшает женщину за 50? Три квартиры, машина, дом за городом и дача

Что украшает женщину за 50? Три квартиры, машина, дом за городом и дача

Морена, привет! Знаете, что украшает женщину за 50? Нет не красота, отнюдь. Мне скоро 54. Меня, украшает 3 квартиры, машина, дом за городом и дача, которую я скоро продам за ненадобностью.

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Комментарии
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SD
Sergey Desa
Женщин украшает только любовь и дети! Все остальное для глупых и отсталых.
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20 час.
soylosan
В коменты вылезли обделенные мужики. Как же вас колдобит то от самодостаточных женщин. Все у нее есть и дети тоже. А вот мужик не нужен. Век трутня короток. Ну не нужны вы. Просто хвастается.
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19 час.
Сергей Лепехов
Ты такая же дура, как и авторша этой чуши Морена-Морана, регулярно стряпающая в интернете свой феминистский бред...
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11 час.

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