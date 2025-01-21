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Царьград

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Массированная атака дронов на Смоленск. Горит многоэтажка

Массированная атака дронов на Смоленск. Горит многоэтажка

В нескольких домах нет света, на некоторое время пропадала водаВ ночь на 21 января ВСУ совершили массированную атаку дронов на Смоленск.

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