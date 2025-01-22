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NV: Залужный и Буданов обошли Зеленского в рейтинге доверия украинцев

NV: Залужный и Буданов обошли Зеленского в рейтинге доверия украинцев

Украинский посол в Великобритании, экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и руководитель Главного управления разведки минобороны страны Кирилл Буданов обошли президента республики Владимира Зеленского в рейтинге доверия украинцев по версии исследовательской компании Socis.

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