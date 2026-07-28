В смоленском детском саду выявили нарушения трудовых прав

При содействии инспекции труда восстановлены права работника дошкольного образовательного учреждения В Смоленской области работник детского сада обратился в инспекцию труда по факту нарушения его режима труда и отдыха, а также задержки отпускных.
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