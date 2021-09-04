Минобороны РФ: 20 стран заинтересованы в проведении на своей территории конкурсов АрМИ-2022

Оргкомитет Армейских международных игр ("АрМИ-2021") рассчитывает, что в "АрМИ-2022" примут участие команды из 45 стран, еще 20 стран выразили заинтересованность в проведении конкурсов на своей территорииОргкомитет Армейских международных игр («АрМИ-2021») рассчитывает, что в «АрМИ-2022» примут участие команды из 45 стран, еще 20 стран выразили заинтересованность в проведении конкурсов на своей территории.