Banknifty OCT FUT WEEKLY Trend Analysis for 11/10/21-15/10/21 BANKNIFTY INDEX FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT) NSE:BANKNIFTY1! amittah Banknifty OCT FUT WEEKLY Trend Analysis for 11/10/2021 to 15/10/2021 BANKNIFTY OCT FUT will face resistance between 38200 and 38400 in 15min candle BANKNIFTY OCT FUT will face resistance between 37770 and 37500 in 15min candle Buy Above – 37800 TGT-1 38200 TGT-2 38400 TGT-3 38600 TGT-4 38800 TGT-5 39000 Sell Below - 37530 TGT-1 37410 TGT-2 37350 TGT-3 37090 TGT-4 36830 TGT-5 36670 .