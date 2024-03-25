A

Air

Эти хохло-жидофашисты берут пример с гитлеровских жидофашистов в 1941-45 годах, когда Советская Армия освобождала русскую землю от фашистской оккупации, жидофашисты уничтожали все вовремя своего драпа на запад, что не смогли украсть и вывести, в том числе и население угоняли в жидофашисткое рабство, как скотину, а стариков, кто не мог ходить униичтожали и сжигали вместе с домами!