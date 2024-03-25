Акт героизма: русские солдаты спасли пенсионеров с минных полей ВСУ Ирэн ОрлонскаяРоссийские бойцы успешно провели спецоперацию по эвакуации семерых пожилых людей из поселка в Харьковской области, где их оставили Вооруженные силы Украины (ВСУ), заминировав территорию.
Акт героизма: русские солдаты спасли пенсионеров с минных полей ВСУ
Комментарии
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Эти хохло-жидофашисты берут пример с гитлеровских жидофашистов в 1941-45 годах, когда Советская Армия освобождала русскую землю от фашистской оккупации, жидофашисты уничтожали все вовремя своего драпа на запад, что не смогли украсть и вывести, в том числе и население угоняли в жидофашисткое рабство, как скотину, а стариков, кто не мог ходить униичтожали и сжигали вместе с домами!
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