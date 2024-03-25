НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

1rre

91 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

Акт героизма: русские солдаты спасли пенсионеров с минных полей ВСУ

Акт героизма: русские солдаты спасли пенсионеров с минных полей ВСУ

Акт героизма: русские солдаты спасли пенсионеров с минных полей ВСУ Ирэн ОрлонскаяРоссийские бойцы успешно провели спецоперацию по эвакуации семерых пожилых людей из поселка в Харьковской области, где их оставили Вооруженные силы Украины (ВСУ), заминировав территорию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
A
Air
Эти хохло-жидофашисты берут пример с  гитлеровских жидофашистов в 1941-45 годах, когда Советская Армия освобождала русскую землю от фашистской оккупации, жидофашисты уничтожали все вовремя своего драпа на запад, что не смогли украсть и вывести, в том числе и население угоняли в жидофашисткое рабство, как скотину, а стариков, кто не мог ходить униичтожали и сжигали вместе с домами!
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх