За сутки в России подтверждено 22 804 случая COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 2484 2 Санкт-Петербург 1911 3 Московская область 1658 4 Нижегородская область 535 5 Свердловская область 520 6 Воронежская область 486 7 Красноярский край 468 8 Пермский край 467 9 Самарская область 463 10 Ростовская область 429 11 Иркутская область 401 12 Омская область 386 13 Республика Крым 381 14 Челябинская область 342 15 Оренбургская область 337 16 Хабаровский край 317 17 Волгоградская область 317 18 Ставропольский край 314 19 Астраханская область 288 20 Забайкальский край 283 21 Тюменская область 282 22 Республика Коми 281 23 Алтайский край 276 24 Ульяновская область 265 25 Краснодарский край 264 26 Республика Башкортостан 258 27 Тверская область 256 28 Саратовская область 256 29 Приморский край 255 30 Брянская область 254 31 Липецкая область 244 32 Мурманская область 241 33 Ленинградская область 239 34 Пензенская область 232 35 Вологодская область 227 36 Архангельская область 224 37 Владимирская область 206 38 Республика Дагестан 205 39 Калининградская область 203 40 Кемеровская область 201 41 Ярославская область 199 42 Новосибирская область 199 43 Республика Бурятия 198 44 Ханты-Мансийский автономный округ 198 45 Курская область 195 46 Республика Хакасия 177 47 Республика Тыва 165 48 Смоленская область 163 49 Удмуртская Республика 163 50 Республика Карелия 161 51 Республика Саха (Якутия) 160 52 Севастополь 159 53 Новгородская область 151 54 Белгородская область 141 55 Калужская область 139 56 Костромская область 138 57 Тульская область 138 58 Амурская область 137 59 Ямало-Ненецкий автономный округ 132 60 Курганская область 132 61 Чеченская Республика 127 62 Рязанская область 125 63 Кировская область 124 64 Томская область 118 65 Ивановская область 117 66 Псковская область 116 67 Республика Калмыкия 114 68 Сахалинская область 109 69 Тамбовская область 96 70 Кабардино-Балкарская Республика 88 71 Орловская область 80 72 Республика Чувашия 73 73 Республика Мордовия 70 74 Республика Северная Осетия-Алания 63 75 Республика Марий Эл 61 76 Карачаево-Черкесская Республика 60 77 Республика Ингушетия 56 78 Камчатский край 55 79 Республика Адыгея 55 80 Республика Алтай 54 81 Республика Татарстан 51 82 Еврейская автономная область 41 83 Магаданская область 29 84 Ненецкий автономный округ 12 85 Чукотский автономный округ 9 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 288 677 случаев (+ 0,36%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.