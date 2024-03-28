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Во Франции заявили, что российские военные ставят ВСУ перед тяжелым выбором

Во Франции заявили, что российские военные ставят ВСУ перед тяжелым выбором

Global look press/Keystone Press Agency/Ukraine Presidency Наступление российских военных ставит Вооруженные силы Украины (ВСУ) перед выбором: либо нести тяжелые потери в попытке удержать позиции, либо отступать, заявил французский генерал Жером Пеллистранди в интервью изданию Depeche.

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