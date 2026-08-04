Chipotle Pulls Jalapeños As Minnesota Salmonella Outbreak Widens To 15 States; Shares Tumble Chipotle Mexican Grill (CMG) shares fell sharply Tuesday after Bloomberg reported that the chain had removed jalapeños from Minnesota restaurants over a suspected link to a salmonella outbreak that has sickened 110 people in the state - while WaPo reports that the outbreak has spread to 15 states.
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