Бортников: силовикам известны организаторы терактов против России

Спецслужбы сделают всё, чтобы поймать их и наказать.фото: kremlin.ru--> Спецслужбы знают организаторов проведения терактов против России и сделают всё необходимое, чтобы их наказать, заявил директор ФСБ Александр Бортников.
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