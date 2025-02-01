В Германии допустили согласование подрыва «Северных потоков» с правительством ФРГ

Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» мог быть заранее согласован с правительством ФРГ, которое, судя по всему, принимает даже невыгодные Германии решения США, заявил немецкий профессор Ханс Бернхард Вольф.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии