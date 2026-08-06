Иран дожал США: Пентагон остался без главного оружия, все базы под ударом

После месяцев интенсивного обмена ударами на Ближнем Востоке американская логистика трещит по швам. Издания CNN и Reuters со ссылкой на инсайдеров раскрыли шокирующие потери США: арсеналы ракет THAAD, Tomahawk и критически важных перехватчиков Patriot истощены до опасного предела.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии