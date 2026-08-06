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Аргументы и Факты

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Иран дожал США: Пентагон остался без главного оружия, все базы под ударом

Иран дожал США: Пентагон остался без главного оружия, все базы под ударом

После месяцев интенсивного обмена ударами на Ближнем Востоке американская логистика трещит по швам. Издания CNN и Reuters со ссылкой на инсайдеров раскрыли шокирующие потери США: арсеналы ракет THAAD, Tomahawk и критически важных перехватчиков Patriot истощены до опасного предела.

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