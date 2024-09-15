Захарова: Запад внедрил президента Молдавии Санду как "человека-терминатора"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что Запад привел президента Молдавии Майю Санду к власти как "человека-терминатора" по аналогии с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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