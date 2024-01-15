Насте Ивлеевой поставили диагноз по фото с «голой» вечеринки

Даже спустя почти месяц интерес к звездной наготе не утихает фото: соцсетиКажется, что тему уже можно закрывать: все, кто могли — извинились, кого-то отправили в армию, кто-то остался без концертов и гастролей.
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