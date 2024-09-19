Алаудинов сообщил об освобождении двух сел в Суджанском районе Курской области

Как сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, российские войска установили контроль над населенными пунктами Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе Курской области.
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