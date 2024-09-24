«Друзья» возвращаются! HBO Max готовит новое шоу к юбилею любимого ситкома

HBO Max собирается порадовать фанатов сериала «Друзья» новым проектом. К 30-летию легендарного шоу стриминговый сервис выпустит увлекательную телеигру, которая получила название «The Friends Experience: The One in New York».
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