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«Друзья» возвращаются! HBO Max готовит новое шоу к юбилею любимого ситкома

«Друзья» возвращаются! HBO Max готовит новое шоу к юбилею любимого ситкома

HBO Max собирается порадовать фанатов сериала «Друзья» новым проектом. К 30-летию легендарного шоу стриминговый сервис выпустит увлекательную телеигру, которая получила название «The Friends Experience: The One in New York».

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