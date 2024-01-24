В Магадане спасли больного семимесячного ребенка, оставленного без присмотра

В Магадане полицейские спасли семимесячную девочку, оказавшуюся без присмотра взрослых в общежитии. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, все произошло вечером 18 января в одной из комнат общежития на Кольцевой улице.
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