Правительство РФ готовит 18 мер против теневой занятости на 2025-2027 гг.

Правительство России представило план из 18 мер против нелегальной занятости на 2025-2027 годы. Документ, разработанный Минтрудом и одобренный профильной комиссией, заменит программу 2022-2024 годов, подчеркивая важность официального трудоустройства.
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