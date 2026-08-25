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Частный бизнес перестал пользоваться иммунитетом в условиях военного времени

Частный бизнес перестал пользоваться иммунитетом в условиях военного времени

Фото: Wikipedia by Rickmaj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Нефтеперерабатывающий завод Владельцы стратегических объектов столкнулись с новыми требованиями государства, выполнение которых теперь напрямую влияет на статус их собственности.

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