Частный бизнес перестал пользоваться иммунитетом в условиях военного времени

Фото: Wikipedia by Rickmaj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Нефтеперерабатывающий завод Владельцы стратегических объектов столкнулись с новыми требованиями государства, выполнение которых теперь напрямую влияет на статус их собственности.
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