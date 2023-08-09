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Мечты об идеальном отпуске и реальность не совпадают у 40% россиян - исследование

Идеальное представление отпуска и реальность не совпадают у 40% россиян, но треть путешественников все же получают то, о чем мечтают, говорится в исследовании сервиса по покупке авиабилетов «Авиасейлс», которое есть в распоряжении РИА Новости.

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