Мечты об идеальном отпуске и реальность не совпадают у 40% россиян - исследование

Идеальное представление отпуска и реальность не совпадают у 40% россиян, но треть путешественников все же получают то, о чем мечтают, говорится в исследовании сервиса по покупке авиабилетов «Авиасейлс», которое есть в распоряжении РИА Новости.
Идеальное представление отпуска и реальность не совпадают у 40% россиян, но треть путешественников все же получают то, о чем мечтают, говорится в исследовании сервиса по покупке авиабилетов «Авиасейлс», которое есть в распоряжении РИА Новости.
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