Астраханский ансамбль выступит в Москве с сольной программой для участников СВО

В рамках Всероссийского проекта «Поет Россия Армии Победу». В следующее воскресенье, 2 марта, Астраханский государственный ансамбль песни и танца представит в Москве сольную концертную программу в рамках проекта «Поет Россия Армии Победу» для участников специальной военной операции.
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