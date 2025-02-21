Астраханский ансамбль выступит в Москве с сольной программой для участников СВО

В рамках Всероссийского проекта «Поет Россия Армии Победу». В следующее воскресенье, 2 марта, Астраханский государственный ансамбль песни и танца представит в Москве сольную концертную программу в рамках проекта «Поет Россия Армии Победу» для участников специальной военной операции.