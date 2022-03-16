Шуми Бабаев: «У Овечкина такой характер, что он сам себя постоянно заводит и хочет стать лучшим»

Шуми Бабаев поделился мнением о влиянии 5-летнего контракта на игру Александра Овечкина. Россиянин продлил соглашение с «Вашингтоном» в июле 2021 года.

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