Это видео адресую тем, кто до сих пор считает, что свободы нет только в России. Ошибаетесь.
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Это видео адресую тем, кто до сих пор считает, что свободы нет только в России. Ошибаетесь.