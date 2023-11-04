Ученица блогера Шабутдинова пыталась отсудить у него 1 млрд рублей

ТАСС/URA.RU Бывшая ученица блогера и продавца образовательных курсов Аяза Шабутдинова ранее требовала взыскать с него через суд более одного миллиарда рублей за вред здоровью и моральный ущерб, передает ТАСС.
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