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Первый пролом в Берлинской стене. 55 лет Четырёхстороннему соглашению по Западному Берлину

Первый пролом в Берлинской стене. 55 лет Четырёхстороннему соглашению по Западному Берлину

3 сентября 1971 года СССР, США, Великобритания и Франция заключили Четырёхстороннее соглашение по Западному Берлину, которое сняло напряжённость, возникшую после возведения Берлинской стены.

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