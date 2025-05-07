Юрист Ноженко объяснила, кому положена оплата в двойном размере за работу в праздники

На это могут претендовать не все Майские праздники зачастую ассоциируются у россиян с выходными, когда можно съездить за город, навестить родственников, друзей или же отправиться в новое путешествие, но есть категория граждан, кто вынужден работать в праздничные дни, таким, согласно статье 153 трудового кодекса РФ, за работу в выходной или нерабочий праздничный день оплачивают не менее чем в двойном размере.