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Кремль оценил шансы на мирное урегулирование по Украине

Кремль оценил шансы на мирное урегулирование по Украине

Россия не исключает возможности мирного урегулирования конфликта на Украине, однако на сегодняшний день конкретных предпосылок для этого процесса пока не наблюдается, заявил 4 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

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