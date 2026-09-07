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Ивановские новости

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В Иванове и области прошла церемония прощания с погибшими военнослужащими

В Иванове и области прошла церемония прощания с погибшими военнослужащими

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поручил профильным ведомствам оказать адресную помощь семьям погибших военнослужащих, включая социальную, юридическую поддержку и помощь в решении бытовых вопросов.

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