Театр абсурда
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Театр абсурда

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О рупорах западной пропаганды

О рупорах западной пропаганды

Это, дорогие друзья, скриншот статьи The New York Times. Как только речь заходит о российских заявлениях, там сразу же используют конструкцию "по ее словам".

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