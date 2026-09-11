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Журнал «Профиль»

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Глава MI5 заявил о "угрозе" Великобритании со стороны Китая и России

Глава британской контрразведки MI5 Кен Маккаллум заявил, что Соединенное Королевство сталкивается с более сложным набором "угроз", чем после терактов 11 сентября 2001 года.

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