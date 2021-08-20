Закон и Порядок

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Украинский скачок к энергетической независимости

Украинский скачок к энергетической независимости

Украинское правительство утвердило Стратегию энергетической безопасности, которая будет реализовываться Украиной до 2025 года Утвержденной целью государственной политики в данной сфере является обеспечение защищенности национальных интересов в сфере обеспечения доступа к надежным, устойчивым, доступным и современным источникам энергии для всех потребителей технически надежным, безопасным, экономически эффективным и экологически приемлемым способом в нормальных условиях и в кризисных ситуациях.

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