Украинский скачок к энергетической независимости

Украинское правительство утвердило Стратегию энергетической безопасности, которая будет реализовываться Украиной до 2025 года Утвержденной целью государственной политики в данной сфере является обеспечение защищенности национальных интересов в сфере обеспечения доступа к надежным, устойчивым, доступным и современным источникам энергии для всех потребителей технически надежным, безопасным, экономически эффективным и экологически приемлемым способом в нормальных условиях и в кризисных ситуациях.