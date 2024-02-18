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Боец MMA Двалишвили нанес поражение экс-чемпиону UFC Сехудо

Боец MMA Двалишвили нанес поражение экс-чемпиону UFC Сехудо

Грузинский боец смешанных единоборств (ММА) Мераб Двалишвили 18 февраля победил экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американца Генри Сехудо на 298-м номерном турнире лиги в Анахайме (Калифорния, США).

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